Пытаешься периодически, когда настроение особенно плохое, а делать в данную конкретную минуту нечего, понять мотивацию отечественных "звёзд", которые не просто с началом Крымской весны ушли в глухую оппозицию к власти, а после начала СВО и вовсе утекли за границу и ладно бы, просто уехали, но начали до того активно там бороться с собственной страной, что диву даёшься, и понять их не можешь.
Пытаешься периодически, когда настроение особенно плохое, понять мотивацию отечественных "звёзд"...
Комментарии
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олег донсков
Артист- это не профессия, а диагноз. Уйдет он в роль и долго оттуда не появляется со своми свойствами: разумом, совестью и т.п. мы также их воспринимаем- по ролям. А они другие. Вот и проявляются они в минуту ту, где нет слов и мыслей сценариста. И
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18 час.
од
олег донсков
Прет из них нутро их... а мы удивляе мся.
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18 час.
Валерий Каулин
Эта болезнь давно заразила богему, ещё в советское время. Писали одно, а жили по-другому. Они, по большей части, и поддержали горбачёвскую перестройку, а затем и развал Союза. И вдруг оказалось, что народ не с ними. Значит, народ плохой. Про себя они так подумать не могут, воспитание не позволяет.
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18 час.
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