Пытаешься периодически, когда настроение особенно плохое, понять мотивацию отечественных "звёзд"...

олег донсков Артист- это не профессия, а диагноз. Уйдет он в роль и долго оттуда не появляется со своми свойствами: разумом, совестью и т.п. мы также их воспринимаем- по ролям. А они другие. Вот и проявляются они в минуту ту, где нет слов и мыслей сценариста. И

од олег донсков Прет из них нутро их... а мы удивляе мся.