Губернатор региона Василий Анохин отметил успешность автопроезда "Здоровье Смоленщины"

Глава региона встретился с депутатом госдумы от Смоленской области, членом партии "Единая Россия" Сергеем Неверовым, с которым обсудил приоритетные направления работы, уделив особое внимание вопросам, волнующим жителей, и совместные проекты, которые прорабатываются на федеральном уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии