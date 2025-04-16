Губернатор региона Василий Анохин отметил успешность автопроезда "Здоровье Смоленщины"

Глава региона встретился с депутатом госдумы от Смоленской области, членом партии "Единая Россия" Сергеем Неверовым, с которым обсудил приоритетные направления работы, уделив особое внимание вопросам, волнующим жителей, и совместные проекты, которые прорабатываются на федеральном уровне.