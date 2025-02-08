Юрий Подоляка: обострение на Курском направлении, ВСУ заняли Черкасскую Конопельку и Фанасеевку, последние новости на 08.02.2025, карта боевых действий

Обстановка на Курском направлении продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка, украинские войска сумели закрепиться в ряде населённых пунктов, угрожая российским позициям в районе Суджи.
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