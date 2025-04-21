«Нескучная» московская погода: думали о лете в апреле, а приходится ждать зимы в мае...

К концу недели в Москве и Подмосковье начнутся заморозки и пройдут аномальные осадки. О возвращении ливней и мокрого снега предупредил жителей столичного региона ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РБК.
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