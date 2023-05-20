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В США предупредили Зеленского о катастрофе на фронте

В США предупредили Зеленского о катастрофе на фронте

Президента Украины Владимира Зеленского ждет на фронте такая же катастрофа, с какой столкнулся лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

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