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РИА: В медцентр ДНР продолжают поступать жители, пострадавшие от мин «Лепесток»

РИА: В медцентр ДНР продолжают поступать жители, пострадавшие от мин «Лепесток»

Заместитель директора Республиканского травматологического центра ДНР по хирургической работе Вадим Оноприенко поделился информацией о том, что в медучреждение по-прежнему направляют жителей республики, которые получают ранения от мин «Лепесток».

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