РИА: В медцентр ДНР продолжают поступать жители, пострадавшие от мин «Лепесток»

Заместитель директора Республиканского травматологического центра ДНР по хирургической работе Вадим Оноприенко поделился информацией о том, что в медучреждение по-прежнему направляют жителей республики, которые получают ранения от мин «Лепесток».
Заместитель директора Республиканского травматологического центра ДНР по хирургической работе Вадим Оноприенко поделился информацией о том, что в медучреждение по-прежнему направляют жителей республики, которые получают ранения от мин «Лепесток».
Свежие комментарии