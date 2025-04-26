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В Госдуме оценили позицию Зеленского по Крыму

В Госдуме оценили позицию Зеленского по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Политика Владимира Зеленского в отношении Крыма направлена на то, чтобы продолжать "подкармливать своих немногочисленных сторонников" иллюзиями, считает депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.

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