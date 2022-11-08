Ямальская пенсионерка перевела мошенникам 700 тысяч рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД РФ по ЯНАО, накануне в полицию обратилась 68-летняя жительница Надыма и сообщила, что неизвестные лица похитили у нее крупную сумму.