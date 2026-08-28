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Мәүлид ае уңаеннан Арча мөхтәсибәте махсус операциягә «Нива» машинасы җибәрде

Мәүлид ае уңаеннан Арча мөхтәсибәте махсус операциягә «Нива» машинасы җибәрде

Хәрбиләр үтенече буенча Арча мөхтәсибәте «Нива» машинасы сатып алды. Бу хакта ТР Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә.

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