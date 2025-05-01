Разведчик Жарчинский вызволил из лагеря 4,5 тыс. военнопленных

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало архивные документы о войсковом разведчике Федоре Жарчинском, который в апреле 1945 года первым ворвался в лагерь военнопленных, уничтожил охрану и освободил порядка 4,5 тыс.