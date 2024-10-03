Ван И: Китайско-российские отношения переживают лучший период в истории

Министр иностранных дел КНР Ван И, являющийся членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, в статье для газеты «Жэньминь жибао» отметил, что китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне в своей истории.
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