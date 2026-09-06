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Гол Калафьори «Челси» на 12-й минуте отменили из-за офсайда у Консы

Гол Риккардо Калафьори в ворота «Челси» отменен после вмешательства ВАР. «Арсенал» принимает « Челси » в рамках 3-го тура АПЛ (1:1, первый тайм).

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