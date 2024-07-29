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У "тихоокеанской НАТО" возникла проблема. Времени - до конца года: союзники в замешательстве

У "тихоокеанской НАТО" возникла проблема. Времени - до конца года: союзники в замешательстве

Объединение Австралии, Великобритании и США может оказаться безрезультатным. Обозреватели отмечают, что у блока AUKUS за три года после создания так и не дошло до практических шагов.

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