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Царьград

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Убыточных кредитных организаций стало 24,5%

Убыточных кредитных организаций стало 24,5%

Доля убыточных кредитных организаций в России во втором квартале 2026 года достигла 24,5%.Годом ранее показатель составлял 18%, то есть за двенадцать месяцев он увеличился на 6,5 процентного пункта.

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