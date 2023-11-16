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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В ЯНАО на трассе Сургут – Салехард произошла смертельная авария

В ЯНАО на трассе Сургут – Салехард произошла смертельная авария

В Новом Уренгое выясняют причины дорожного происшествия, в результате которого погиб человек. Как сообщает окружная Госавтоиспекция, авария произошла на 747 километре трассы, соединяющей Сургут и Салехард, территориально это — Новый Уренгой.

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