В ЯНАО на трассе Сургут – Салехард произошла смертельная авария

В Новом Уренгое выясняют причины дорожного происшествия, в результате которого погиб человек. Как сообщает окружная Госавтоиспекция, авария произошла на 747 километре трассы, соединяющей Сургут и Салехард, территориально это — Новый Уренгой.
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