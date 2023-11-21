«Она беременна?»: экс-супруг Бородиной заинтриговал новым фото с возлюбленной

«Она беременна?»: экс-супруг Бородиной заинтриговал новым фото с возлюбленнойБизнесмен Курбан Омаров, экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, разместил в соцсети неоднозначный снимок со своей возлюбленной, сделанный на гендер-пати, передает NUR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии