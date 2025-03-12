Рвать или оставлять? Врач Кулешов: почему у молодежи нет зубов мудрости

Чем и кому опасны зубы мудрости, и почему их нет у молодых людей и детей. Об этом aif.ru рассказал ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Института стоматологии Пироговского Университета Николай Кулешов.
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