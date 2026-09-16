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Газета.ру

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Фигуристка Медведева заявила, что была рада увидеть своих бывших соперников

Фигуристка Медведева заявила, что была рада увидеть своих бывших соперников

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что была рада встретиться со своими бывшими соперниками из разных стран на международном турнире по фигурному катанию.

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