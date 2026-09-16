Фигуристка Медведева заявила, что была рада увидеть своих бывших соперников

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что была рада встретиться со своими бывшими соперниками из разных стран на международном турнире по фигурному катанию.
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