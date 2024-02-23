Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Павлов
    Они понимают только хороший хук в печень. Главное - очень быстро доходит!Операция "Красное...
  • star
    Слава Богу,наконец то начнется процесс возрождения русского мира,а либералам недолго пировать.Сообщаю,народ изменился...Зачем Мишустин от...
  • Андрей Бедный
    Это и есть пустая болтология. Что значит "нужен другой лидер"? Кто именно, почему именно он, что при нем изменится? А...«Русские на перво...

Финляндия: бумеранг санкционной истерии

Финляндия: бумеранг санкционной истерии

Страна, похоже, движется к банкротству Алексей Чичкин   Избрание нового президента Финляндии Александера Стубба, состоявшееся в середине февраля, вкупе с его обещаниями укрепить военные связи страны с США, ужесточить санкции и в целом политику в отношении России, сопровождается резким ухудшением экономической ситуации в Суоми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору