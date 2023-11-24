Кого боятся американские авианосцы в Средиземном море?

Сегодня в Средиземном море складывается я бы сказал, неоднозначная и смешная ситуация. Великий и могучий военно-морской флот США в лице двух авианосных ударных группировок с кораблями НАТО (Великобритании той же) на подтанцовках более чем осторожно находятся на приличном расстоянии от береговой линии.