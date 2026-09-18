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Bloomberg: Saudi Aramco не станет поставлять нефть в Европу в октябре

Bloomberg: Saudi Aramco не станет поставлять нефть в Европу в октябре

Олег Спиридонов/ТАСС Крупнейшая нефтяная компания Saudi Arabian Oil Group (Saudi Aramco) не будет поставлять нефть на европейские нефтеперерабатывающие заводы в октябре из-за атаки хуситов на свой ключевой трубопровод.

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