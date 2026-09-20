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Необычный совет Путина пенсионеру, куда потратить сэкономленные деньги

Необычный совет Путина пенсионеру, куда потратить сэкономленные деньги

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции, посвящённой открытию новых объектов социальной газификации, пообщался с жителем Ульяновской области Виктором Фоминым.

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