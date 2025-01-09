Гражданам Германии следует дать возможность провести референдум о выходе из Европейского союза. Об этом заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернативы для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус, отметивший, что система ЕС служит скорее для контроля и сдерживания ФРГ, чем для справедливого учета законных интересов.
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