Экраны некоторых Galaxy S26 Ultra краснеют, Samsung начала расследование

Возможно, дело в функции Privacy DisplayПремиальные флагманские телефоны не застрахованы от проблем. Всего через несколько месяцев после запуска некоторые владельцы Galaxy S26 Ultra сообщают о появлении красноватого оттенка прямо в центре экрана.
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