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Царьград

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Ренхап: Судно перевернулось у Чеджу, двое пропали без вести

Ренхап: Судно перевернулось у Чеджу, двое пропали без вести

У южнокорейского острова Чеджу перевернулось рыболовецкое судно с 11 членами экипажа на борту. Девять человек спасены, двое пропали без вести.

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