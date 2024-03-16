Настоятель петербургского дацана объяснил значимость каждого человека на выборах

Он также высоко оценил идею трёхдневного голосования. Настоятель санкт-петербургского дацана Гунзэчойнэй Буда Бадмаев подчеркнул важность участия каждого гражданина в выборах, заявив, что голос каждого имеет значение.
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