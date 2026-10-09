Саудовская Аравия: Akasa Air объявила, что полеты в и из международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде и международного аэропорта имени короля Абдулазиза (JED/OEJN) в Джидде были приостановлены до 11 октября после ракетных ударов йеменских хуситов по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK).