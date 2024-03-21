Путин дал установку на строительство новой России, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что российский президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами дал установку на строительство новой России.