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Регионы России

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В Белгородской области за сутки зафиксировали 137 атак ВСУ с жертвами и разрушениями

В Белгородской области за сутки зафиксировали 137 атак ВСУ с жертвами и разрушениями

За последние сутки в Белгородской области зарегистрировано 137 атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате которых есть погибшие и раненые, сообщил губернатор Александр Шуваев.

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