Журналист из Германии Юлиан Репке рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте ездят на старых гражданских машинах вместо современных бронеавтомобилей, о которых говорит Запад и украинские чиновники.
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