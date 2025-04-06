Вижу цель: самые крутые бумер-шутеры

Через месяц выйдет новая часть легендарного Doom — The Dark Ages. Эта классическая серия наряду с Duke Nukem, Wolfenstein и другими стрелялками 1990-х дала начало жанру boomer shooters, или бумер-шутерам.
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