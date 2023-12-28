Санду: референдум о вхождении Молдавии в состав ЕС пройдет без Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум о вхождении республики в состав Евросоюза невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку регион не контролируется официальными властями.
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