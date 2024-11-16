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Президент Абхазии Бжания покинул Сухуми на фоне ультиматума об отставке

Президент Абхазии Бжания покинул Сухуми на фоне ультиматума об отставке

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столичный город Сухуми, отказавшись от ультиматума оппозиции уйти в отставку.

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