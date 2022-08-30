В Калмыкии продолжается всероссийская акция МВД России «Помоги пойти учиться»

В Калмыкии продолжается всероссийская акция МВД России «Помоги пойти учиться»

В преддверии Дня знаний и в рамках всероссийской акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции УМВД России по г.

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