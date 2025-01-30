«Воинская дерзость, отвага и вера в Господа» Как казаки воюют под Запорожьем и совершают рискованные вылазки на позиции ВСУ

Русские казаки — неизменные участники боевых действий в Новороссии и Донбассе. С 2014 года десятки тысяч добровольцев из казачьих общин Дона, Кубани и Терека вступали в ряды ополчения и регулярных формирований, чтобы бороться за возвращение некогда утраченных территорий в состав России.