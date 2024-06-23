Повышение тарифов на ЖКУ с 1 июля: как изменится стоимость коммунальных услуг в России Ольга ВайленкоС 1 июля 2024 года в России вступает в силу очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
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