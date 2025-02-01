В 2023 году Мария Куликова шокировала публику, когда сообщила, что вновь связала себя узами брака. Она не стала устраивать пышную свадьбу, а тихо расписалась с избранником.
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