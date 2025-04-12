Юлианна Караулова закрыла ипотеку на новою квартиру — вот откуда 80 миллионов

Певица совсем недавно приобрела жилье в столице. Юлианна Караулова кадр шоуЮлианна Караулова в начале марта похвасталась, что приобрела четырехкомнатную квартиру в Москве, куда планировала перебраться с семьей.
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