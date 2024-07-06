"Чугуняка, летящая на крыльях ночи": Россия начала применять бомбу из запасников. Что изменилось?

Россия начала применять бомбу, ранее лежавшую в запасниках. Что же изменилось на поле боя после того, как и это вооружение пустили в ход? "Чугуняка, летящая на крыльях ночи" - именно о ней сейчас и будем говорить.
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