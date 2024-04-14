Психолог Ведмицкая: эволюция ревности связана с гендерными особенностями

Эволюционные механизмы ревности напрямую связаны с гендерными особенностями, об этом "Газете.Ru" рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Дарья Ведмицкая.
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