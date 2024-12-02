Русская банда кошмарит Америку! Они дерутся друг за друга и тащат безнадежный «Коламбус» в плей-офф

«Блю Джекетс» в двух очках от кубковой восьмерки.«Коламбус Блю Джекетс» прямо сейчас можно назвать самым русским клубом Национальной хоккейной лиги — ни в одной другой команде сразу несколько россиян не имеют такой важной роли.