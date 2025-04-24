"Столото" проведет благотворительный тираж к 80-летию Победы

пресс-служба "Столото" Часть средств, полученных от продаж тиража "Русского лото", приуроченного к 80-летию Победы, направят в фонд "Память поколений" для оказания адресной помощи ветеранам и медицинским и социальным учреждениям в регионах России.
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