Максим Топилин пригласил коллег из Габонской Республики на KazanForum

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Габонской Республики в России Состенти Ндемби (Sosthene NDEMBY).
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