Новый ополченец: камера наблюдения, которая «стреляет» грабителей Максим МорозовСловенский стартап OZ-IT, основанный Сречко Думаничем и расположенный в Анкаране, скоро запустит на Kickstarter краудфандинговую кампанию для своей новой камеры наблюдения под названием Paintcam.
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