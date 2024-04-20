Новый ополченец: камера наблюдения, которая «стреляет» грабителей Максим МорозовСловенский стартап OZ-IT, основанный Сречко Думаничем и расположенный в Анкаране, скоро запустит на Kickstarter краудфандинговую кампанию для своей новой камеры наблюдения под названием Paintcam.