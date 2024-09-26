3 причины торможения Биткоин на уровне $64,5 тыс

Цена Биткоина скорректировалась после семидневного роста в преддверии выхода важной статистики США. Это вновь помешало криптовалюте пройти важный уровень технического сопротивления $64,5 тыс, который открывает путь к обновлению исторических ценовых максимумов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии