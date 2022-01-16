Жителей Евпатории за обращение навести порядок на пляжах обвинили в желании устроить майдан

Курортная столица Западного Крыма становится местом новых протестов общественности. Причем во всероссийской детской здравнице Евпатория разворачивается конфликт куда более массовый, чем на Южнобережье, где крымчане пытались остановить варварскую застройку Форосского парка.
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