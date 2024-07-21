ИБ-профан: названы главные причины проблем с информационной безопасностью

Исследование инцидентов ИБ, с которыми столкнулись российские компании за первое полугодие 2024 года, показало, что в 80% случаев главной причиной проблем был человеческий фактор, сообщает центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART.
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