Натрите яблоки, добавьте яйца. Оладьи нежнее крема: быстрый рецепт к завтраку

Эти яблочные оладьи получается очень сочными за счет высокого содержания фруктов и совсем небольшого количества теста.
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