Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Вениамин Мельников
    Бог есть,хозяина нет.Сбежавший из Росс...
  • Мария
    Оголодал подонок. Уже стала сомневаться, есть ли Бог? Почему он до сих пор жив, этот мерзавец? Наверное, всё же Бога ...Сбежавший из Росс...
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Сбежавший из России Чубайс требует отменить арест его миллиардов, чтобы вывести их за рубеж

Сбежавший из России Чубайс требует отменить арест его миллиардов, чтобы вывести их за рубеж

В Арбитражном суде заявили о возможности Анатолия Чубайса вывести активы из России в случае снятия с них ареста.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Не дай Бог, если судить будут судьи Хахалевы! Тогда пиши пропало, и деньги вернут и здание суда подарят!
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8 час.
М
Мария
Оголодал подонок. Уже стала сомневаться, есть ли Бог? Почему он до сих пор жив, этот мерзавец? Наверное, всё же Бога нет.
Ответить
2 час.
ВМ
Вениамин Мельников
Бог есть,хозяина нет.
Ответить
29 мин.
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