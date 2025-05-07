Сбежавший из России Чубайс требует отменить арест его миллиардов, чтобы вывести их за рубеж

Не дай Бог, если судить будут судьи Хахалевы! Тогда пиши пропало, и деньги вернут и здание суда подарят!

М

Мария

Оголодал подонок. Уже стала сомневаться, есть ли Бог? Почему он до сих пор жив, этот мерзавец? Наверное, всё же Бога нет.