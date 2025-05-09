Евродепутат Блага: ЕС и оппозиция будут пытаться мстить Фицо за визит в Москву Евросоюз и оппозиция будут безрезультатно пытаться мстить премьер-миистру Словакии Роберту Фицо за приезд в Москву на парад Победы.
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